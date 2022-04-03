Окупанти обстріляли ракетами Васильків

Російські окупанти відкрили ракетний вогонь по Васильківу. Є постраждалі серед цивільних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Центр".
"Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована", - пише пресслужба.
Частину ракет вдалося збити системи ППО.
Також на обстріляній території був розташований навчальний центр і цивільний коледж, який цивільні почали відновлювати після пожежі.
"Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу", - додає пресслужба.
Декілька працівників отримали пораненні й були госпіталізовані. Один з них перебуває в критичному стані. Наразі рятувальники розбирають завали й шукають інших виживших.
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