Окупанти обстріляли ракетами Васильків

"Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована", - пише пресслужба.

Частину ракет вдалося збити системи ППО.

Також на обстріляній території був розташований навчальний центр і цивільний коледж, який цивільні почали відновлювати після пожежі.

"Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу", - додає пресслужба.

Декілька працівників отримали пораненні й були госпіталізовані. Один з них перебуває в критичному стані. Наразі рятувальники розбирають завали й шукають інших виживших.