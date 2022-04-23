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Окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області

Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Сумської області. Влучили в психоневрологічний інтернат та територію приватних будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілу в селі Атинське, в психоневрологічному інтернаті були вибиті всі вікна й двері. Жертв серед цивільних немає.

Також була пошкоджена територія приватних будинків у селі Бояро-Лежачі.

"Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область”, - пише Живицький.

Фото: окупанти обстріляли психінтернат та територію будинків в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/1761?single)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська влаштували провокацію на ділянці українського кордону у Сумській області.

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