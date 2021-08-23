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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув військовий

Автор: Артур Родивилов

В районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В результаті ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не дотримується існуючих домовленостей", - підкреслили в штабі.

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ДонбасООС