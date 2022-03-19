Окупанти обстріляли з "Градів" Нові Петрівці під Києвом

19 березня окупанти обстріляли з "Градів" село Нові Петрівці. В результаті обстрілу сталося загоряння поля і пошкоджена Автозаправна станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Завдяки злагодженій роботі пожежників загоряння вдалося ліквідувати. Постраждалих, на щастя, немає. На місці події працюють поліцейські Вишгорода і фіксують наслідки обстрілів. За результатами роботи буде заведено кримінальну справу.

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