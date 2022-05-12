Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблі

Російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селі Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу, згідно з попередніми даними, є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зазначається, що ще вчора, окупанти обстрілювали околиці села Українка Криворізького району. На місці подій були виявлені нерозірвані ракети з боєприпасами. Наразі працюють вибухотехніки.

"Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 травня, окупанти тричі відкрили вогонь по Дніпропетровській області. Обстрілювали з "градів". Ніхто внаслідок обстрілів не постраждав, однак є руйнування.

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