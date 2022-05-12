RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблі

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селі Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу, згідно з попередніми даними, є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені", - пише пресслужба.

Зазначається, що ще вчора, окупанти обстрілювали околиці села Українка Криворізького району. На місці подій були виявлені нерозірвані ракети з боєприпасами. Наразі працюють вибухотехніки.

"Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Російські війська цинічно нищать інфраструктуру України, порушуючи гуманітарне міжнародне право”, - додає пресслужба.

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (dnipr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 травня, окупанти тричі відкрили вогонь по Дніпропетровській області. Обстрілювали з "градів". Ніхто внаслідок обстрілів не постраждав, однак є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДніпропетровська область