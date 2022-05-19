Окупанти обстрілюють евакуаційні колони з Херсонської області, - ОК "Південь"

В Херсонській області, внаслідок війни з окупантами, спостерігається критична ситуація. Цивільні намагаються евакуюватись, однак російські військові відкривають по них вогонь та блокують виїзд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".
"Зважаючи на критичну ситуацію в селах, які межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Але окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти ховаються в українських школах та ведуть з них обстріл. СБУ оприлюднила фотографію декількох солдатів Росії.
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