Окупанти обладнують власні позиції на Харківському напрямку, - Генштаб

Російські окупанти обладнують свої позиції на Харківському напрямку. Намагаються не допустити подальше просування наших військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань", - пише пресслужба Генштабу.

Як відзначають у Генштабі, окупанти почали обладнувати свої позиції західніше від Козачої Лопані.

Нагадаємо, РБК-України писало про те, що, згідно з перехопленим СБУ розмовою, російські військові почали бунтувати й відмовлятися рухатись у Харківському напрямку.

Тим часом наші воїни продовжують боротися з окупантами в Харківській області. Найзапекліші бої точаться на Ізюмському напрямку. Російські військові намагаються покращити тактичне положення в Ізюмі й відновити наступ на Слов'янськ.

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