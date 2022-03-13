Окупанти обікрали в Сумській області медзаклад і Укрпошту. Заведено справу

Повідомляється, що в Охтирській окружній прокуратурі відкрито провадження за фактом викрадення транспортних засобів медиків (ч.3 ст. 289 КК).

"За даними слідства за даними слідства, скориставшись тим, що в м.Тростянець Сумської області 12 березня 2022 року було оголошено режим тиші та розпочато евакуацію мирних жителів, військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації проникли в будівлю Центру первинної медичної допомоги та викрали звідти оргтехніку та медичні препарати. Окупанти розбили приміщення і незаконно заволоділи трьома транспортними засобами швидкої допомоги.

Крім того, вони пошкодили приміщення Центру поштового зв'язку АТ Укрпошта і підірвали банкомат. До цього з приміщення вони викрали офісну техніку, грошові кошти та товари повсякденного вжитку. Вони також пошкодили 7 службових автомобілів АТ Укрпошта і викрали з них акумуляторні батареї", - сказано в повідомленні.

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