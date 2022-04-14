Окупанти під натиском ЗСУ почувають себе приреченими на смерть, - СБУ

Деякі окупанти намагаються навіть позбутися награбованого.

Один із загарбників говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні: "хто багато собі тут чогось взяв... там гроші, золото, коротше... або не вижили, або їх поранили". Тому військовий вирішив позбутися награбованого.

Зазначається, що загарбник вирішив просто все роздати співслуживцям: "коротше, я все... долари та гривні роздав. Просто ходив... роздавав, сигарети за 100 доларів купував...".

"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - повідомляє СБУ.