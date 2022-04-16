Окупанти завдали збитків інфраструктурі України. Тепер проблема доставити гумдопомогу, - Британія

У відомстві заявили, що дорожня інфраструктура в постраждалих від конфлікту районах України отримала значні пошкодження.

"Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши Мости, встановивши міни і кинувши транспортні засоби на ключових маршрутах при відступі з півночі України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Чернігові та його околицях через руйнування окупантами переправ через річки залишився тільки один пішохідний міст через річку Десна.

"До війни в місті проживало близько 285 000 осіб", - додали в Міноборони Британії.