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Окупанти завдали збитків інфраструктурі України. Тепер проблема доставити гумдопомогу, - Британія

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Лондон, Субота 16 квітня 2022 08:47
Окупанти завдали збитків інфраструктурі України. Тепер проблема доставити гумдопомогу, - Британія Фото: окупанти завдали збитків інфраструктурі України (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Збиток, нанесений російськими окупаційними військами транспортній інфраструктурі України, тепер являє собою серйозну проблему для доставки гуманітарної допомоги в райони, раніше обложені Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявили, що дорожня інфраструктура в постраждалих від конфлікту районах України отримала значні пошкодження.

"Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши Мости, встановивши міни і кинувши транспортні засоби на ключових маршрутах при відступі з півночі України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Чернігові та його околицях через руйнування окупантами переправ через річки залишився тільки один пішохідний міст через річку Десна.

"До війни в місті проживало близько 285 000 осіб", - додали в Міноборони Британії.

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