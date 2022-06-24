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Окупанти накрили "Ураганами" Криворізький район

Фото: окупанти накрили "Ураганами" Криворізький район (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпропетровській області ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Російські війська обстріляли з "Ураганів" Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Ворог обстріляв Гречаноподівську та Широківську громади.

"Люди, на щастя, не постраждали", - написав Резніченко.

У Широківській громаді є руйнування.

Нагадаємо, минулої ночі війська РФ шість разів вдарили по Криворізькому району. Частина снарядів потрапили в житлові квартали Апостолового, в результаті обстрілу поранено дві людини.

Вчора росіяни атакували село в Сумській області з дронів-камікадзе. Постраждали чотири людини.

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Дніпропетровська область