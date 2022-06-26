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Окупанти накрили "Ураганами" Дніпропетровську область: кількість постраждалих збільшилась

Фото: троє людей постраждали від обстрілів у Дніпропетровській області (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість постраждалих внаслідок обстрілів Зеленодольської громади у Дніпропетровській області збільшилася до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Цілий день ворог гатив по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії та "Ураганів" окупанти накривали і саме місто, і його прикордонні території", - написав він.

Лукашук повідомив, що вдвоє людей звернулися до лікарів з осколковими ураженнями. Надвечір до медиків звернувся ще один постраждалий, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Також він зазначив, що мама з донькою не могли вибратися з квартиру, у якій було деформовано вхідні двері через обстріл. Рятувальники їм допомогли.

Окрім цього, внаслідок обстрілів у Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Також було пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлю ДЮСШ, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявили воронки та уламки від "Градів".

Як повідомлялося, 26 червня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область протягом трьох годин.

Нагадаємо, 25 червня російські війська обстріляли Криворізький район області.

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