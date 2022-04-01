RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з початку війни випустили по Україні 1370 ракет і вбили 148 дітей, - Міноборони

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові випустили 1370 ракет. Крім того, під час обстрілів і авіанальотів загинуло 148 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, через російську агресію понад 10 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки. Також з початку війни окупанти знищили 15 українських аеропортів.

"Кожен день загарбники здійснюють звірства. Не пробачимо путінських злочинців!" - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, в ООН сформували комісію з розслідування військових злочинів Росії в Україні. До складу комісії увійдуть три експерти, яких призначив президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас.

Раніше постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудвард завила про те, що війна Росії проти України може викликати голод у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДіти війни