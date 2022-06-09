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Окупанти з мінометів обстріляли село в Сумській області

Фото: окупанти з мінометів обстріляли село в Сумській області (mill.ru)
Автор: Артур Родивилов

У середу ввечері, 8 червня, окупанти завдали ударів по Сумській області. У районі села Катеринівка зафіксовані вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

За попередніми даними, обстріл вівся з мінометів. Всього зафіксовано 14 вибухів.

"З 21:00 до 21:15 було зафіксовано 14 вибухів у напрямку села Катеринівка Сумської області, попередньо обстріл вівся з міномета", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що росіяни завдали два авіаудари по Сумській області.

Нагадаємо, нещодавно росіяни також з літаків обстріляли Сумську область. В цілому по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.

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Сумская область