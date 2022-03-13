Окупанти на Київщині розстріляли колону мирних жителів: нові подробиці

При спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя, 11 березня окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалася виключно з жінок і дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Виявилося, що люди намагалися врятуватися від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без узгодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало.

ГУР Міністерства оборони України закликає всіх громадян, хто опинився в небезпеці, стежити за офіційною інформацією про маршрути евакуації та використовувати тільки безпечні шляхи.