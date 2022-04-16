Окупанти використовують депортованих з України дітей для власної пропаганди, - РНБО

Зокрема, кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "український режим, наслідуючи третій рейх, відправляє воювати дітей".

Окрім того, в якості підтвердження цього фейку вони використовують начебто інтерв’ю з українськими дітьми.

Також у матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні".

"Використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права", - йдеться у повідомленні.