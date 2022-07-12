Окупанти в Херсонській області "полюють" на українських активістів, - облрада

Окупаційна адміністрація Херсонської області просить жителів "продавати" інформацію про українських активістів за грошову винагороду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
"Фейкове ВЦА Херсонської області звернулося до жителів із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову". Не судіть херсонців по собі, продажна нечисть", - написав він.
Соболевський опублікував категорії осіб, кому відтепер доведеться ще більше дбати про свою безпеку:
Окупанти просять жителів повідомляти про квартири, будинки, інші приміщення, які активісти можуть використовувати як бази або проживати в них.
Нагадаємо, ЗСУ обстріляли позиції окупантів в Херсонській області.
Крім того, ввечері 11 липня українські військові знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися більше 40 бензовозів з паливом, які також були знищені.
Сьогодні ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.