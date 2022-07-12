Окупанти в Херсонській області "полюють" на українських активістів, - облрада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського .

"Фейкове ВЦА Херсонської області звернулося до жителів із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову". Не судіть херсонців по собі, продажна нечисть", - написав він.

Соболевський опублікував категорії осіб, кому відтепер доведеться ще більше дбати про свою безпеку:

чинні співробітники СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, члени націоналістичних партій, громадських організацій та "збройних формувань націоналістів";

люди, які, ведуть антиросійські сайти, канали та групи в Інтернеті, передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників чинних органів влади, журналістів, волонтерів та активістів, які збирають про них аудіовізуальну інформацію;

люди, які розклеюють пропагандистські листівки, наносять пропагандистські написи або шкоду офіційній зовнішній агітації і рекламі.

Окупанти просять жителів повідомляти про квартири, будинки, інші приміщення, які активісти можуть використовувати як бази або проживати в них.