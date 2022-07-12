ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Херсонській області "полюють" на українських активістів, - облрада

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 12 липня 2022 19:48
Окупанти в Херсонській області "полюють" на українських активістів, - облрада Фото: окупанти в Херсонській області "полюють" на українських активістів (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна адміністрація Херсонської області просить жителів "продавати" інформацію про українських активістів за грошову винагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Фейкове ВЦА Херсонської області звернулося до жителів із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову". Не судіть херсонців по собі, продажна нечисть", - написав він.

Соболевський опублікував категорії осіб, кому відтепер доведеться ще більше дбати про свою безпеку:

  • чинні співробітники СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, члени націоналістичних партій, громадських організацій та "збройних формувань націоналістів";
  • люди, які, ведуть антиросійські сайти, канали та групи в Інтернеті, передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників чинних органів влади, журналістів, волонтерів та активістів, які збирають про них аудіовізуальну інформацію;
  • люди, які розклеюють пропагандистські листівки, наносять пропагандистські написи або шкоду офіційній зовнішній агітації і рекламі.

Окупанти просять жителів повідомляти про квартири, будинки, інші приміщення, які активісти можуть використовувати як бази або проживати в них.

Нагадаємо, ЗСУ обстріляли позиції окупантів в Херсонській області.

Крім того, ввечері 11 липня українські військові знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися більше 40 бензовозів з паливом, які також були знищені.

Сьогодні ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує