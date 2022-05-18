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Окупанти з "Градів" обстріляли колону авто з людьми під Херсоном: багато загиблих та поранених

Фото: окупанти обстріляли евакуаційну колону в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, російські війська обстріляли із "Градів" колону автомобілів із людьми. В результаті обстрілу, що трапився поблизу села Давидів Брід Херсонській області, троє людей загинули, шестеро були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Люди намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро - отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Прокурори проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, 17 травня, з Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивести 33 людини, в тому числі 6 дітей. По дорозі окупанти обстріляли автобус з евакуйованими з "Градів".

16 травня стало відомо, що українські військові завдали удару по складах боєприпасів російських військових. Окупанти розташували їх в Ізюмі Харківської області й Давидовому Броді Херсонської області.

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Херсонская область