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Окупанти готуються до наступу на Слобожанському напрямку, - Генштаб

Фото: окупанти готуються до наступу на Слобожанському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує готуватися до наступу на Слобожанському напрямку. Вивчає шляхи висування, постачає озброєння й техніку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Британії оприлюднило карту бойових дій в Україні за 30 травня. Українські військові ведуть контрнаступ в околицях Харкова.

Також в Міністерстві оборони України назвали головні цілі Росії у війні проти нашої країни.

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