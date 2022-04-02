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Окупанти готують виведення угруповань з Сіверського напрямку до Росії, - Генштаб

Фото: Росія виводитиме свої війська з півночі України (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти зосередили основні угруповання на Сіверському напрямку на виведенні до Росії. Для прикриття триває блокування Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування Чернігова.

"За наявною інформацією, основна частина угруповання окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з Броварського напрямку вже вивели частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії в Курську область. Решта підрозділів знаходяться в готовності до висунення в напрямку російського кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) у прикордонних з Україною районах.

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