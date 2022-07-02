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Окупанти пишаються вбивством поранених українців: нове перехоплення від СБУ

Фото: окупанти пишаються вбивством поранених українців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ перехопила чергову розмову російських окупантів. В ній солдат вихваляється тим, як добивав поранених українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Війну в Україні окупант називає "вечіркою" в якій він може втілювати в реальність свою хвору фантазію.

"Ну це, я такий думаю - спробувати горло перерізати? Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?" - розповідає окупант дружині.

Дівчина деякий час дивується кровожерливій фантазії чоловіка, однак потім починає сміятися з цього. Військовий, зі свого боку, просить її не розповідати про це нікому.

У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з новим перехопленням розвідки України, російські військові відмовляються виконувати накази керівництва та хочуть звільнятися з армії.

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