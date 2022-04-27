Окупанти у Донецькій області вбили одного цивільного та 8 отримали поранення

У Донецькі області внаслідок обстрілів за добу одна людина загинула та 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 2 людини, які отримали поранення у Луганській області.

За його словами, окупанти вбили 1 мирного мешканця Мар’їнки. Також поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.

Також ми писали, що у Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло 5 цивільних.

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