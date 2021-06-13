Окупанти дев'ять разів зривали "тишу" на Донбасі: били з протитанкових гранатометів

За минулу добу, 12 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.
Про це повідомили у прес-службі ООС.
Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, бойовики тричі відкривали вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Піски вівся вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Луганського противник здійснював обстріл позицій підрозділів ОС з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поруч з Новотошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Ордан-3м" з перетином лінії розмежування. БПЛА був пригнічений засобами РЕБ.
Станом на 7:00 ранку, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що на Донбасі бойовики влаштували навчання і стріляли з танків. Про це повідомили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Він родом з Мукачева.