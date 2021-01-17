Окупанти чотири рази порушили перемир'я, стріляли з гранатометів біля Луганського

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

За добу, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

В районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Північ" поруч з населеним пунктом Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет і великокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

З початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Раніше ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав цю ситуацію спробою Росії ухилитися від домовленостей.