Окупанти будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ, - Гайдай

Російські війська будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Freedom.

Він підкреслив, що Луганська область ще не повністю окупована, бої продовжуються на околицях. Тим часом окупанти продовжують нести втрати.

Гайдай додав, що росіяни понад чотирьох місяців намагаються захопити Луганську області. За цей час, завдяки артилерії, вони просунулись на 30 км.

Голова ОВА зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу окупанти продовжують чути "хлопки", а складів з боєкомплектами з кожним днем стає все менше.