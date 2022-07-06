RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Freedom.

Він підкреслив, що Луганська область ще не повністю окупована, бої продовжуються на околицях. Тим часом окупанти продовжують нести втрати.

Гайдай додав, що росіяни понад чотирьох місяців намагаються захопити Луганську області. За цей час, завдяки артилерії, вони просунулись на 30 км.

Голова ОВА зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу окупанти продовжують чути "хлопки", а складів з боєкомплектами з кожним днем стає все менше.

Нагадаємо, українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Окрім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відхід військових з Лисичанська - це питання правильного повернення Донбасу, а не його втрати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ