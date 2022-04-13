Окупанти атакували низку міст Луганської області: 10 будинків пошкоджено, є жертва

"Пожежні врятували 21 людину, газовики полагодили одну з ділянок, відновлювальні роботи продовжуються під російськими обстрілами, збито ворожий гелікоптер", - написав Гайдай.

За його словами, пожеж в житловому фонді та на об’єктах інфраструктури стільки, що рятувальники ледве встигають.

"Головний акцент - витягти людей і локалізувати полум’я. Вчора на Луганщині працювали 15 бригад ДСНС – півсотні діб без вихідних та майже без сну. Але 21 врятована людина за вівторок цього варта...Ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську, де, на жаль, загинула людина. Мають пошкодження ще десять домівок.", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що продовжуються і відновлювальні роботи, наскільки це можливо. Зокрема, аварійна бригада Лисичанського МРУЕГГ повернула газопостачання у частину міста.

"До речі, вчора газовики отримали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста необхідні матеріали для ремонтних робіт...Втім, за останні два дні росіяни пошкодили дуже багато. 24 тисячі сімей водночас лишились газу, а 50 - світла, знеструмлені декілька насосних станцій. Волонтери та поліція розвозять населенню питну воду, рятувальники - технічну", - уточнив Гайдай.

Глава Луганської ОДА розповів і про ситуацію на лінії фронту.

"На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Підрозділи ППО збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що жителі Попасної та Рубіжного (Луганська область) через часткову окупацію міст змушені ховати загиблих у дворах житлових будинків. У деяких районах тіла лежать на вулицях.

Додамо, що в Донецькій області окупанти обстріляли село. Пошкоджено 30 будинків.