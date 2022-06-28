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Окупанти з артилерії обстрілюють Сумську область, випустили десятки снарядів

Фото: окупанти з артилерії обстрілюють Сумську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти з 16: 00 обстрілюють з артилерії Краснопільську громаду. Вже запустили 40 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів.

Крім того, з 22:00 ворог обстрілює Білопільську громаду.

Живицький також повідомив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яка була поранена днем раніше. За її життя боротимуться фахівці в медичному закладі.

Нагадаємо, 26 червня ворог випустив 150 снарядів по Сумській області.

Також стало відомо, що два російських вертольоти обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумская область