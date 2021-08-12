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Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув мирний житель, поранений військовий

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Донбас, Четвер 12 серпня 2021 08:09
Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув мирний житель, поранений військовий Фото: з початку доби обстрілів не зафіксували (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В результаті обстрілу Новоселівкі-2 також загинув місцевий житель і були пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Поранений боєць ЗСУ перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний.

Противник здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що унаслідок обстрілу Новомихайлівки була пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку, 12 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Зазначимо, що бойовики продовжують скоювати злочини проти мирного населення українських сіл і містечок прифронтової зони. Раніше російські найманці обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зернових.

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