ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти 7 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: загинув український боєць

Новость на русском →
Україна, Субота 28 серпня 2021 08:19
Окупанти 7 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: загинув український боєць Фото: бойовики обстріляли 7 разів позиції ООС, загинув боєць (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Окупанти 7 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі за минулу добу, 27 серпня. В результаті один боєць отримав поранення, не сумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Біля Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Також недалеко від Новолуганського бойовики двічі обстріляли позиції наших військових з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів, а в район Новоолександрівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що бойовики вчинили 2 порушення режиму припинення вогню сьогодні вранці, 28 серпня.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат за сьогоднішній ранок немає.

"На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що бойовики стягують важку військову техніку на окупованій території та на ділянках розведення сил. Спостерігачі ОБСЄ помітили" Гради", танки, гаубиці та іншу техніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес