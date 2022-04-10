Окупантів, які копали траншеї в Рудому лісі, чекає променева хвороба, - Енергоатом
Російські військові копали траншеї на ділянці рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Там зафіксовані аномально високі показники радіаційного фону. Це означає, що тепер окупантів, які майже 30 днів базувалися в Рудому лісі, чекає променева хвороба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження, де ворог рив траншеї і намагався будувати фортифікаційні споруди.
"Показник зовнішнього опромінення (гамма-фон) в місцях виміру становив 3,2-4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що в 10-15 разів перевищує норму. Один з показників, що формує внутрішнє опромінення, отримане окупантами від поверхні грунту (Бета-забруднення), в місцях виміру становив по 90 Sr, що в 160 разів більше норми", - йдеться в повідомленні.
Іншим фактором внутрішнього опромінення є Альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на ділянці рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки і т.д. Дані фрагменти зараз знаходяться на глибині 40-80 см, а російські військові копали навіть глибше.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, що окупанти йшли з ЧАЕС як орда - вони забирали навіть вилки.
Ми також писали про те, що Нацгвардія взяла Чорнобильську АЕС під охорону.
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