Окупантам забороняють відступати під Бахмутом. Командири загрожують розстрілом, - перехоплення ГУР

Російські війська розширюють діяльність "загороджувальних загонів" у Донецькій області. Окупантам забороняють відступати, погрожуючи смертю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
У ГУР розповіли, що росіяни спробували провести "контратаку" під Бахмутом. Для цього 4-а окрема мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу РФ ("ЛНР") завдала артилерійських ударів по позиціях ЗСУ. Однак після відповіді та висування вперед українських сил окупанти почали відступати з вогневих позицій.
"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були змушені вкотре нагадати підлеглим про заборону самовільного звільнення з позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових "загороджувальних загонів", - зазначають у ГУР.
У перехопленій розмові один із російських командирів просить нагадати військовим про наказ №222. За даними ГУР, цей наказ аналогічний сталінському - №227 від 28 червня 1942 року - згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку (Донецька область). Часткові успіхи окупантів помітні під Бахмутом.
Однак, за даними ISW, росіяни ведуть безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитись на обороні від українських контрнаступів, прогрес яких продовжується.
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