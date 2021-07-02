Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі

У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.
У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.
Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.
Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.
Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.