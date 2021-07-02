Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.

Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.