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Океан у вогні: в Мексиканській затоці стався вибух на нафтопроводі

Автор: Даша Харченко

У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ не виникло.

Компанія поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

Ku Maloob Zaap - один з найпродуктивніших проектів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 мільйона барелів щоденного видобутку нафти.

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Мексикамексиканский залив