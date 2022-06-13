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Охоронців було більше, ніж глядачів: Херсонська область проігнорувала день Росії

Фото: Херсонська область проігнорувала день Росії (кадр з відео)
Автор: Артур Родивилов

Жителі Херсонської області проігнорували святкування дня Росії. На концерті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Окупанти навіть намагалися підкупити жителів, щоб ті прийшли на святкування.

"У своїх звичаях росіяни привезли заангажовану публіку, якій намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні - на їхньому недосвяті охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки та всюди наносили патріотичні графіті.

Нагадаємо, за словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, фейкова влада вирішила організувати "святкування" не тільки в самому Херсоні, але і по всій області.

Між тим, як помітив Хлань, рух опору вже розклеїв листівки по всьому місту з пропозицією городянам здавати окупантів.

РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними російських ЗМІ, окупаційна влада Херсона вже почала видавати паспорти Росії місцевим жителям. Однак у перший день документ вирішили отримати лише менш як 25 осіб.

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Херсонская область