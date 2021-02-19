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"Полювання на вакцину": у МЗС розповіли про процес перемовин з виробниками

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ допомагає Міністерству охорони здоров'я організовувати процес переговорів з виробниками вакцин від коронавірусу. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину.

Про це Кулеба повідомив на брифінгу у п'ятницю, 19 лютого.

За його словами, МЗС перебуває в постійному контакті з Міністерством охорони здоров'я, організацію переговорів з міжнародними виробниками COVID-вакцин.

"МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я працювати з іншими країнами і компаніями і організовувати процес переговорів з виробниками вакцин. Хочу подякувати нашим посольствам за те, що вони влаштували справжнє полювання на вакцину", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в Україні планували почати процес вакцинації на цьому тижні, з 15 лютого. Однак досі країна не отримала жодної партії вакцини. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцинація в країні точно почнеться в лютому.

Також Степанов повідомляв, що вакцина Pfizer приїде в Україну наприкінці лютого, а AstraZeneca - до кінця тижня.

Відзначимо, вчора вночі міністр охорони здоров'я вилетів до Індії для переговорів про постачання вакцини від COVID.

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Новини України Дмитро Кулебавакцина від коронавірусуКоронавірус
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