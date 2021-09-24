Полювання за копами: автопілот Tesla навчився "ловити" патрульні авто

Швидше за все, причиною раптового оновлення системи автономного водіння стали почастішали випадки аварій за участю патрульних автомобілів і електрокарів Tesla, що рухаються на автопілоті.

Так, у Флориді Tesla Model 3 врізалася в поліцейський автомобіль. Аналогічний інцидент стався, коли кросовер Tesla Model Y врізався патрульний Dodge Charger, що стояв обабіч дороги. В обох випадках на електрокарах було ввімкнено автопілот, на патрульних машинах при цьому працювали проблискові маячки.

Tesla заявляє, що після оновлення її автопілот здатний розпізнавати автомобілі екстрених служб і знижувати швидкість електромобіля при наближенні до них. Система реагує на проблискові маячки.

Цікаво, що ця функція включається виключно в нічний час. Мабуть, тому що вдень автопілот може сплутати проблискові маячки з сигналами світлофорів.

У посібнику з оновлення ПЗ для власників Model 3 і Model Y сказано: "якщо автопілот виявляє автомобіль екстрених служб вночі на швидкісній трасі, швидкість руху автоматично знижується, а на сенсорному дисплеї відображається відповідне попередження. Ви також почуєте звуковий сигнал і побачите нагадування про необхідність тримати руки на кермі". Після проїзду патрульного автомобіля або машини швидкої допомоги автопілот відновить крейсерську швидкість руху.

Але, схоже, в Tesla не надто вірять у власні технології: "ніколи не покладайтеся повністю на функції автопілота. Система не завжди зможе помітити машину екстрених служб з проблисковими маячками. Уважно стежте за дорогою і завжди будьте готові взяти керування машиною на себе".