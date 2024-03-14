Охранники Эрдогана попали в ДТП в Турции: погиб полицейский

Напомним, в прошлом году кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в масштабное ДТП. Тогда столкнулись семь машин и микроавтобус с журналистами.

Как сообщали турецкие СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

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