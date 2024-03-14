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Охранники Эрдогана попали в ДТП в Турции: погиб полицейский

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Охранная команда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП. В результате аварии погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

ДТП произошло вечером 13 марта на шоссе Джизре - Нусайбин на юго-востоке Турции.

Как известно, кортеж охраны Эрдогана столкнулся с внедорожником, в котором находились полицейские. В результате ДТП погиб сотрудник полиции Фират Дер. Также отмечается, что три человека пострадали, в том числе полицейские.

Эрдоган прокомментировал ДТП, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая выразил соболезнования семье погибшего.

Фото: охрана Эрдогана попала в ДТП (trthaber.com)

Напомним, в прошлом году кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в масштабное ДТП. Тогда столкнулись семь машин и микроавтобус с журналистами.

Как сообщали турецкие СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

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ДТПТурцияАварияРеджеп Тайип Эрдоган