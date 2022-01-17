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В "Охматдиті" Львова зареєстровано рекордну кількість дітей з COVID-19

Автор: Іванна Шовкун

У дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" зараз лікуються 66 дітей з коронавірусом. Це рекордна кількість для медустанови за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Охматдит" у Facebook.

"Новий рік - новий антирекорд! Сьогодні вранці у нас у COVID-зоні 66 дітей!", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що наймолодшому пацієнтові ще немає місяця, найстаршому - 17 років. Стан усіх дітей середній, ніхто не потребує ШВЛ.

"Спокійно, мами та тата! Працюють супергерої! Ми впораємося, COVID-зона розширена, персонал готовий", - пишуть у прес-службі лікарні.

Також медики закликають дорослих не хвилюватися, дотримуватися правил безпеки, одягати на дітей маску в людних місцях і в незрозумілих ситуаціях зв'язуватися з сімейним лікарем.

Нагадаємо, попередній антирекорд за кількістю інфікованих дітей в "Охматдиті" Львівської області зареєстрували 4 жовтня минулого року. Тоді у лікарні з діагнозом COVID перебував 41 неповнолітній.

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