Обмежити в'їзд, закрити кафе і ресторани: як Київ бореться з коронавірусом

Київ посилює обмеження, пов'язані з карантином через коронавіруса. Детальніше про те, що закриють у столиці, як буде працювати громадський транспорт і що відбувається на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Як буде працювати громадський транспорт

Роботу громадського транспорту в Києві поки не обмежуватимуть. "Сподіваємося на свідомість киян, - що ні пересуватися по місту без крайньої потреби", - зазначив Кличко.

Також за словами мера, громадський транспорт регулярно проходить дезінфекцію.

"На роботу (хто буде працювати), в магазини за продуктами або в аптеку. Весь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів в день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - зазначив він .

Київ йде на карантин

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що з 17 березня в Києві посилюються обмеження у зв'язку з карантином через коронавіруса.

Що обмежать:

пересування по місту

пересування між іншими населеними пунктами

на час закриваються ресторани, кафе, бари, але залишається можливість замовити доставку з них

ТРЦ, розважальні заклади та магазини другорядних товарів

на час закриваються заклади салони краси, СПА, спортзали

Що буде працювати:

продуктові магазини

аптеки

банки і банкомати

заправки

В яких містах теж посилили карантин

У декількох містах України вже встигли ввести аналогічні обмеження Зокрема, з сьогоднішнього дня у Львові закриваються всі гіпермаркети і ринки, крім продуктових зон. Також всі торгові точки і розважальні центри закривають в Одесі. Виняток - продуктові магазини та аптеки.

Карантин підсилюють в Запоріжжі та Івано-Франківську.

З початку карантину в Україні найжорсткіші заходи діють в Чернівецькій області та Радомишлі Житомирської області, де був введений режим НС.