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Обмеження на поїздки, введені через COVID, несправедливі і неефективні, - Гуттеріш

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив в середу, що обмеження на поїздки, введені через COVID-19, які ізолюють будь-яку одну країну або Регіон, не тільки глибоко несправедливі і каральні - вони неефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також додав, що єдиним способом знизити ризик передачі коронавірусу і одночасно дозволити поїздки і економічне співробітництво є багаторазове тестування мандрівників, "поряд з іншими відповідними І дійсно ефективними заходами".

Нагадаємо, раніше Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що заборони на міжнародні поїздки не зможуть запобігти поширенню штаму коронавірусу "Омікрон".

Крім того, ЄС має намір рекомендувати країнам переглядати умови в'їзду, щоб стримати поширення штаму "Омікрон".

Зазначимо, що ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон" і кваліфікувала його як викликає стурбованість.

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Антоніу ГутеррішКоронавірус