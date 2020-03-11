Обмеження в Києві через коронавірус: як буде працювати громадський транспорт

Попри обмеження в Києві, пов'язані з коронавірусом, громадський транспорт столиці працюватиме в нормальному режимі. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обмеження не вплинуть на роботу транспорту.

"Ніяким чином не можуть вплинути на роботу громадського транспорту, він буде працювати у звичайному режимі. На сьогодні двічі на добу обробляється транспорт відповідними дезінфікуючими засобами. При необхідності будемо робити це частіше, поки такої проблеми немає. Всі органи влади працюють в штатному режимі", - заявив Поворозник.

Також він додав, що столична влада не заборонятиме в'їзд та виїзд з Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві перенесли пробне ЗНО на квітень. Як і по всій країні, в столиці будуть діяти обмеження з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, забороняється проведення масових заходів, в тому числі спортивних, закриваються навчальні заклади та авіасполучення з деякими країнами.