Обмеження через COVID-19 можуть призвести до смерті 1,4 млн осіб від туберкульозу: вакцини немає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туберкульоз супроводжував людство протягом тисячоліть, однак вакцини досі немає

Приблизно 1,4 млн осіб у світі можуть померти від туберкульозу через обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Як наголошується, було проведено дослідження партнерством "Зупиніть туберкульоз" (Stop TB Partnership) разом з Імперським коледжем Лондона і Університету Джона Хопкінса.

Як повідомляється, в період 2020 - 2025 років у 6,3 млн осіб розвинеться туберкульоз. Смертність в 1,4 млн осіб від туберкульозу, між тим, погіршить ситуацію в цій області до показників 5-8-річної давності. А причина того, що в умовах ізоляції туберкульоз не лікують.

Виконавчий директор Stop TB Partnership Лючица Дициу нагадала, що туберкульоз супроводжував людство протягом тисячоліть, однак вакцини досі немає.

"100 років у нас була вакцина, і у нас в процесі розробки дві-три потенційних вакцини. Нам потрібно до 2027 року вакцинувати півмільярда чоловік, а ми в подиві дивимося на захворювання коронавірусом... якому 120 днів, і проти якого в розробці 100 вакцин. Так що я думаю, цей світ, вибачте мій французький, облажався", - сказала вона.

The Guardian нагадує, що туберкульоз щорічно стає причиною смерті понад 1,5 млн чоловік - це більше, ніж від будь-якої іншої інфекційної хвороби. Однак вакцини від туберкульозу для дорослих досі немає - лише для дітей.

Нагадаємо, через коронавірус в світі країни позакривали кордони і ввели жорсткі карантини. Станом на сьогодні у світі вже понад 3,6 млн заражених коронавірусом.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я припускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще в кінці 2019 року.