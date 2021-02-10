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Без обмежень для щеплених і платний ПЛР-тест: Ізраїль думає, як прискорити вакцинацію

Новость на русском → Тель-Авів, Середа 10 лютого 2021 22:39
Без обмежень для щеплених і платний ПЛР-тест: Ізраїль думає, як прискорити вакцинацію Фото: черга на вакцинацію в Ізраїлі (Flash90)
Автор: Роман Тверденко

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розробляє програму стимулювання населення до вакцинації від коронавірусу. Вона може включати зняття ряду обмежень для щеплених і ускладнення проходження ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

За пропозицією МОЗ, для тих, хто прищепився від коронавірусу, можуть зняти обмеження на відвідування тренажерних залів, залів урочистостей, ресторанів і кафе. У них зможуть потрапити тільки володарі постійного "зеленого паспорта", який отримують вакцинированые особи. У випадках з відвідуванням ринків, магазинів та аптек неможливо встановити подібні обмеження, адже там не будуть вимагати наявність "зелених паспортів".

Щоб стимулювати людей йти за щепленням, влади можуть зробити проходження ПЛР-тесту на коронавірус платними. Також розглядає варіант із скороченням кількості пунктів, де можна зробити тест. Після проходження ПЛР-тесту видають тимчасовий "зелений паспорт", якщо тест показав негативний результат.

Раніше повідомлялося, що Греція та Ізраїль 8 лютого підписали угоду, яке дозволить вакцинованим проти коронавірусу вільно пересуватися між двома країнами після відновлення дозволів на подорожі.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Вакцину від COVID-19 вже отримали 3,5 млн осіб.

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