Без обмежень карантину. Які привілеї отримають вакциновані (повний список)

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рішення Кабміну.

Зокрема, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії".

Повний список привілеїв: