Обмеження права на аборт: містами Польщі прокотилися нові протести

В Польщі 27 січня набуло чинності рішення Конституційного суду, фактично повністю забороняє аборти. Це викликало обурення поляків, які вийшли на масові протести по всій країні.

Про це повідомляє сайт польської радіостанції RMF24.

Протести почалися у більш ніж 30 містах, у тому числі в столиці Варшаві, а також в Гданську, Катовіце, Лодзі, Кракові, Познані та інших.

Мітинги проходять на центральних площах міст або під штабами консервативної партії, яка активно просувала і підтримувала рішення про заборону абортів.

Протестувальники тримають в руках саморобні плакати з написами на кшталт "Моє тіло - мій вибір" і закликають скасувати рішення Конституційного суду.

У поліції заявили, що деякі демонстранти поводилися досить агресивно, розпилюють в бік правоохоронців сльозогінний газ і закидають їх камінням. Один поліцейський був поранений. Кілька протестувальників у Варшаві були затримані.

У Варшаві ввечері 27 січня сотні маніфестантів зібралися під будинком КТ, а потім пішли маршем до партійного офісу керівної партії "Право і Справедливість". Згодом протестувальники, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулися в будинок КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Польщі через заборону абортів на вулиці вийшли тисячі людей. Вони скандували антиурядові гасла та несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.