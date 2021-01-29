ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Обмеження права на аборт: містами Польщі прокотилися нові протести

Польща, П'ятниця 29 січня 2021 02:55
Обмеження права на аборт: містами Польщі прокотилися нові протести
Фото: протест у Польщі (Michał Dukaczewski/RMF FM)
Автор: Артур Родивилов

В Польщі 27 січня набуло чинності рішення Конституційного суду, фактично повністю забороняє аборти. Це викликало обурення поляків, які вийшли на масові протести по всій країні.

Про це повідомляє сайт польської радіостанції RMF24.

Протести почалися у більш ніж 30 містах, у тому числі в столиці Варшаві, а також в Гданську, Катовіце, Лодзі, Кракові, Познані та інших.

Мітинги проходять на центральних площах міст або під штабами консервативної партії, яка активно просувала і підтримувала рішення про заборону абортів.

Протестувальники тримають в руках саморобні плакати з написами на кшталт "Моє тіло - мій вибір" і закликають скасувати рішення Конституційного суду.

У поліції заявили, що деякі демонстранти поводилися досить агресивно, розпилюють в бік правоохоронців сльозогінний газ і закидають їх камінням. Один поліцейський був поранений. Кілька протестувальників у Варшаві були затримані.

У Варшаві ввечері 27 січня сотні маніфестантів зібралися під будинком КТ, а потім пішли маршем до партійного офісу керівної партії "Право і Справедливість". Згодом протестувальники, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулися в будинок КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Польщі через заборону абортів на вулиці вийшли тисячі людей. Вони скандували антиурядові гасла та несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Польшапротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся