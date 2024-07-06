При оформлении ДТП можно использовать европротокол: в полиции назвали условия

Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП, использовав европротокол. Это явно позволит уменьшить стресс, но правда, не во всех случаях это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

Если водители воспользовались европротоколом, то они:

"Европротокол - это удобный способ оформления ДТП без травмированных", - рассказали в полиции.

Если попали в ДТП за границей

Понятное дело, что автомобильная авария - это всегда стресс, даже если никто физически не пострадал.

Еще больше стресса водитель испытывает, если ДТП произошло за границей, где действуют другие правила и законы, и приходится на иностранном языке решать ряд проблем. Подробнее - в материале.

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