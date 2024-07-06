При оформлении ДТП можно использовать европротокол: в полиции назвали условия
Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП, использовав европротокол. Это явно позволит уменьшить стресс, но правда, не во всех случаях это возможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
"Европротокол - это удобный способ оформления ДТП без травмированных", - рассказали в полиции.
Когда можно воспользоваться европротоколом
Для этого требуется выполнение следующих условий:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Если водители воспользовались европротоколом, то они:
- вправе покинуть место ДТП;
- не должны информировать и ждать полицейских;
- освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
Если попали в ДТП за границей
Понятное дело, что автомобильная авария - это всегда стресс, даже если никто физически не пострадал.
Еще больше стресса водитель испытывает, если ДТП произошло за границей, где действуют другие правила и законы, и приходится на иностранном языке решать ряд проблем. Подробнее - в материале.
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