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При оформлении ДТП можно использовать европротокол: в полиции назвали условия

Украина, Суббота 06 июля 2024 14:52
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При оформлении ДТП можно использовать европротокол: в полиции назвали условия Фото: в каких случаях и при каких условиях можно использовать европротокол для оформления ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Водители, попавшие в аварию, могут оформить ДТП, использовав европротокол. Это явно позволит уменьшить стресс, но правда, не во всех случаях это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

"Европротокол - это удобный способ оформления ДТП без травмированных", - рассказали в полиции.

Когда можно воспользоваться европротоколом

Для этого требуется выполнение следующих условий:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Если водители воспользовались европротоколом, то они:

  • вправе покинуть место ДТП;
  • не должны информировать и ждать полицейских;
  • освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.

Если попали в ДТП за границей

Понятное дело, что автомобильная авария - это всегда стресс, даже если никто физически не пострадал.

Еще больше стресса водитель испытывает, если ДТП произошло за границей, где действуют другие правила и законы, и приходится на иностранном языке решать ряд проблем. Подробнее - в материале.

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