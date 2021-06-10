Як оформити COVID-документи для вдалого перетину кордону: пояснення ДПСУ

За інформацією відомства, для вдалого пропуску через кордон експрес-тест на визначення COVID-19 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище пацієнта;

назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження;

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (негативний, позитивний);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Зазначається, що результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту можна показати в цифровій або паперовій формі. До того ж він може містити додаткову інформацію, яку передбачає законодавство держави, що робило тестування.

Водночас документ про одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 має містити наступну інформацію:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію від COVID-19.

Громадян закликають враховувати, що вакцини у документі про повний курс вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених.

За даними відомства, до такого переліку входять такі вакцини: