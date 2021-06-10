Як оформити COVID-документи для вдалого перетину кордону: пояснення ДПСУ

Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені документи при перетині кордону. Зокрема, якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни та яким вимогам мають відповідати тести на коронавірус.
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.
За інформацією відомства, для вдалого пропуску через кордон експрес-тест на визначення COVID-19 має містити таку інформацію:
Зазначається, що результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту можна показати в цифровій або паперовій формі. До того ж він може містити додаткову інформацію, яку передбачає законодавство держави, що робило тестування.
Водночас документ про одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 має містити наступну інформацію:
Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію від COVID-19.
Громадян закликають враховувати, що вакцини у документі про повний курс вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених.
За даними відомства, до такого переліку входять такі вакцини:
Нагадаємо, що в Україну не будуть пропускати вакцинованих російським препаратом "Спутник V". Ця вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.