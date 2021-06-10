Як оформити COVID-документи для вдалого перетину кордону: пояснення ДПСУ

Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені документи при перетині кордону. Зокрема, якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни та яким вимогам мають відповідати тести на коронавірус.

За інформацією відомства, для вдалого пропуску через кордон експрес-тест на визначення COVID-19 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище пацієнта;

назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження;

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (негативний, позитивний);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Зазначається, що результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту можна показати в цифровій або паперовій формі. До того ж він може містити додаткову інформацію, яку передбачає законодавство держави, що робило тестування.

Водночас документ про одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 має містити наступну інформацію:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію від COVID-19.

Громадян закликають враховувати, що вакцини у документі про повний курс вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених.

За даними відомства, до такого переліку входять такі вакцини: